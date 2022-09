Calciomercato Milan, nuovo obiettivo dal Midtjylland: piace Isaksen

Il Milan ci riprova con il Midtjylland per un nuovo obiettivo di calciomercato. Piace l’esterno Gustav Isaksen

Dopo la trattativa sfumata per Raphael Onyedika, il Milan ci riprova per un gioiello del Midtjylland. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ai rossoneri piace l’esterno Gustav Isaksen. Classe 2001, ieri in gol nel match di Europa League contro la Lazio.

Osservatori di mezza Europa lo hanno osservato ieri nel match dei danesi contro i biancocelesti. Oltre ai rossoneri, il ragazzo è seguito anche dalla Fiorentina.