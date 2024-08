Calciomercato Milan, l’INDISCREZIONE spiazza i tifosi! Il centrocampista ARRIVA dalla Premier? CLAMOROSA novità

Calciomercato Milan, l’indiscrezione spiazza i tifosi: spunta Danilo del Notttingham Forest per il centrocampo: i dettagli

Come riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo di X, spunta un nome nuovo nel calciomercato Milan per il possibile innesto a centrocampo:

PAROLE – «Il Milan è al lavoro per migliorare il centrocampo. In lista non solo Youssouf Fofana [priorità] e Manu Koné. Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti anche per Danilo, del Nottingham Forest. È un profilo molto apprezzato dal club rossonero. Il brasiliano ha una valutazione di >25M. Situazione di mercato da monitorare in vista delle prossime settimane».