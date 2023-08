Calciomercato Milan, a tutta su Taremi: pronta la nuova offerta

Calciomercato Milan, i rossoneri sono pronti a tornare alla carica per Mehdi Taremi del Porto: nuova offerta pronta per l’iraniano

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il grande obiettivo del calciomercato Milan è quello di regalare a Stefano Pioli Mehdi Taremi, centravanti del Porto.

I rossoneri in settimana faranno una nuova offerta ai portoghese: 15 milioni di euro bonus inclusi per l’attaccante in scadenza nel 2024. Da vedere se il Porto, con Taremi che spinge per sbarcare a Milanello, abbasserà le pretese rispetto ai 25-30 milioni sempre richiesti.