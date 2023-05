Calciomercato Milan, l’Inter ti soffia un difensore! Ultimissime

Calciomercato Milan, l’Inter è pronta a chiudere per Nacho, difensore del Real Madrid in scadenza di contratto a giugno

L’Inter è pronta beffare il prossimo calciomercato Milan. Come riferito da calciomercato.com infatti, i nerazzurri avrebbero pianificato l’affondo per Nacho, centrale del Real Madrid accostato in passato anche al Diavolo.

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, Nacho ha rifiutato la proposta di rinnovo dei Blancos e sarebbe allettato dall’idea del trasferimento in Serie A.