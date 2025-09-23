Calciomercato Milan, la rivelazione di Moretto sul top player infiamma i tifosi rossoneri: importante aggiornamento

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha dato importanti aggiornamento sul rinnovo di Pulisic con i rossoneri

Il futuro di Christian Pulisic nel calciomercato Milan è avvolto da un alone di incertezza. Nonostante le prestazioni eccezionali che lo hanno reso una certezza indiscutibile per i rossoneri, il suo rinnovo di contratto è attualmente in stand-by. A svelare i retroscena di questa complessa trattativa è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha fornito un quadro dettagliato della situazione. Le sue parole, riportate integralmente, offrono una finestra preziosa sulle dinamiche interne che stanno rallentando la firma del talentuoso calciatore americano.

La Frenata Inaspettata: Pulisic Chiede Garanzie

Secondo la ricostruzione di Moretto, il Milan era arrivato a un passo dalla fumata bianca all’inizio del 2025. Le parti avevano raggiunto un accordo verbale e i contratti erano già pronti per la firma. Il rinnovo prevedeva un’estensione fino al 2028, con un’opzione per un’ulteriore stagione, e un ingaggio che si sarebbe attestato tra i 4 e i 5 milioni di euro annui. Una cifra che testimonia l’importanza di Pulisic nei piani del club.

Tuttavia, proprio quando tutto sembrava fatto, la trattativa ha subito una frenata inaspettata. Pulisic, tramite il suo entourage, ha chiesto tempo per valutare il progetto del club. In particolare, il calciatore voleva garanzie sul futuro del Milan, a partire dalla panchina e dalle scelte di mercato. Una richiesta, a detta di Moretto, che è stata accolta dal club, con le garanzie che sono poi arrivate. Questo aspetto sottolinea l’attenzione di Pulisic non solo al suo contratto individuale, ma anche alla visione a lungo termine e alla competitività del club.

Il Ruolo di Tare e le Scelte di Allegri

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta lavorando incessantemente per risolvere questa situazione. Il club rossonero ha una chiara intenzione di blindare Pulisic, ritenendolo un elemento cruciale per il futuro della squadra. Allo stesso modo, il calciatore ha espresso una chiara priorità per il Milan, a dimostrazione del suo legame con l’ambiente e la tifoseria.

Nonostante la volontà reciproca, al momento la situazione è in totale stand-by. Moretto ha infatti sottolineato che non c’è una situazione imminente e non sono previsti appuntamenti in programma a breve termine per sbloccare la trattativa. L’allenatore Massimiliano Allegri e il suo staff contano sul giocatore, che anche in questa stagione è partito alla grande, segnando 3 gol in 4 partite di campionato, con una prestazione scintillante a Udine che ha confermato il suo stato di grazia.

Il rinnovo di Pulisic è quindi una priorità assoluta per il Milan ma la complessità delle dinamiche tra le parti rende la situazione molto delicata. La palla passa ora al club e all’entourage del giocatore, che dovranno trovare il momento giusto per riprendere i contatti e mettere nero su bianco un accordo che sembrava già raggiunto. La speranza dei tifosi è che questa parentesi di incertezza si risolva presto, permettendo a Pulisic di continuare a deliziare il pubblico rossonero con le sue giocate spettacolari e il suo straordinario talento.