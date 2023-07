Morata Milan: la Roma ci prova con questa formula! Le ultime. Non è facile prendere l’attaccante spagnolo, corteggiato da Mourinho in persona

Alvaro Morata è l’obiettivo di mercato di José Mourinho. L’allenatore si è mosso in prima persona cercare di convincere il giocatore a viaggiare in direzione Roma. Ora è il turno di Tiago Pinto trovare una soluzione per far indossare all’attaccante spagnolo la maglia giallorossa.

La Roma vorrebbe il prestito con diritto di riscatto per l’obiettivo del mercato rossonero, ma l’Atletico dovrebbe aver messo una clausola da 22 milioni nel contratto, sebbene non sia ancora chiara la cifra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.