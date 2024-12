Calciomercato Milan, la Gazzetta attacca: «Morata e Abraham? Segnano pochino, meglio Sesko o Gyokeres. Su Pavlovic e Emerson Royal...»

Calciomercato Milan, la Gazzetta attacca, la critica agli acquisti estivi ad eccezione di Fofana: «A gennaio serviranno aggiustamenti, ma…»

La Gazzetta dello Sport ha fatto un focus critico sul calciomercato Milan estivo.



L’ANALISI – «Pavlovic, Emerson Royal, Fofana, Morata e Abraham sono stati i grandi arrivi estivi del Milan: sono stati investimenti felici? Hanno reso in proporzione alle aspettative? Fofana è stato il migliore dei cinque, sbriga bene il suo mestiere di argine davanti alla difesa. Pavlovic a fine estate sembrava fortissimo, pareva l’uomo venuto a rendere impermeabile la difesa, un punto fermo ineludibile. Poi l’accantonamento, l’alternanza tra campo e panchina. Emerson Royal svolge male la fase difensiva, ma sa spingere e crossare: ogni volta bisognare fare il bilancio del dare e avere per valutarlo. Morata e Abraham non hanno reso quanto ci si aspettava. Morata ha segnato 5 gol in 17 presenze tra Serie A e Champions, pochini per il centravanti della Spagna campione d’Europa. Abraham ha le stesse cifre di Morata, 5 reti in 17 apparizioni. Un anno fa, di questi tempi, Giroud aveva realizzato 9 gol, uno in meno del totale dei due centravanti attuali, scelti perché a basso impatto economico. Con il senno di poi, è facile a dirsi, che Sesko e Gyokeres seguiti dagli scout milanisti sarebbero state scelte migliori, ma i due costavano molto e oggi valgono di più, specie il secondo. Conclusioni: il mercato estivo non ha pagato, non ancora, ad eccezione di Fofana. A gennaio serviranno aggiustamenti, ma di rado il mercato capovolge i destini, al massimo li rattoppa. E né Sesko né Gyokeres arriveranno».