Calciomercato Milan, Moncada pesca in Serie A! Centrocampista nel mirino ma... Ultimissime

Calciomercato Milan, Moncada ha effettuato i primi concreti sondaggi per Casadei del Torino: al momento per Cairo è incedibile

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha intenzione di rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima estate. In tal senso Moncada, nelle ultime settimane, ha bussato in casa Torino per conoscere la situazione relativa a Casadei.

Al momento l’italiano, vicinissimo alla convocazione in Nazionale e nel mirino anche di Napoli e Fiorentina, è considerato incedibile da Cairo che non ha voluto neanche fissare un prezzo.