Calciomercato Milan, Milinkovic-Savic in vendita: ecco la valutazione

Calciomercato Milan: Sergey Milinkovic-Savic sarà il prossimo sacrificio di Lotito alla Lazio. Ecco il prezzo stabilito per la sua cessione

Secondo quanto affermato da Calciomercato.com, la Lazio avrebbe deciso di mettere in vendita Sergey Milinkovic-Savic nella prossima stagione: il prezzo stabilito dalle aquile biancocielesti si aggirerebbe intorno ai 70 milioni, cifra decisamente troppo alta per i club italiani ma accessibile per squadre come Manchester United e Paris Saint Germain.

Il Milan, che in passato aveva seguito da vicino Milinkovic-Savic, sembra essere tagliato fuori da un possibile acquisto del centrocampista serbo; come valida alternativa però i rossoneri sono in pole per Dominik Szoboszlai.