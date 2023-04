Mercato Milan, Maignan vale 200 milioni: la scelta sul suo futuro e la volontà del portiere francese. I dettagli

Secondo Bobo Vieri, Mike Maignan vale 200 milioni di euro ed è uno tra i migliori portieri al mondo.

Da quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, per il Milan non è sul mercato e Maignan non vuole andare via: il suo futuro sarà ancora rossonero.