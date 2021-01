Calciomercato Milan: Meité per il centrocampo, ecco la formula

Calciomercato Milan: sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara ci sarebbe Soualiho Meité, centrocampista in forza al Torino

Il Milan non starebbe seguendo solo la pista Simakan, ma anche Meité del Torino. Sul centrocampista granata ci sarebbe anche il Napoli di Gennaro Gattuso.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il club di Via Aldo Rossi avrebbe in mente di presentare un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto. La trattativa sarebbe partita ma non è per nulla certa, visto che Urbano Cairo ha espressamente fatto capire che ci sarebbero altre pretendenti sul 26enne.