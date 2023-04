Calciomercato Milan, piace Mazzocchi: trattativa con la Salernitana

Il Milan e la Salernitana si preparano a grandi intrecci di calciomercato con al centro anche Pasquale Mazzocchi

Tra i giocatori al centro di un vero e proprio intreccio di calciomercato tra Milan e Salernitana c’è anche Pasquale Mazzocchi. Come riporta calciomercato.com, l’esterno granata piace molto ai rossoneri come possibile sostituto di Theo Hernandez e come rincalzo sulla destra. Essendo italiano può tornare utile anche per il discorso liste.

Può aprirsi lo scenario di un possibile scambio. Ai campani interessano infatti Yacine Adli e Lorenzo Colombo.