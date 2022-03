Mazraoui, il Barcellona sbaraglia la concorrenza: super offerta di ingaggio per il terzino dell’Ajax

Come riportato da Fabrizio Romano il Barcellona è sempre più vicino a Noussair Mazraoui, terzino marocchino dell’Ajax col contratto in scadenza a giugno.

I blaugrana hanno formulato una proposta per il giocatore da 5 milioni di euro netti come potenziale stipendio (coi bonus). La parte garantita sarà di circa 3,7/4 milioni di euro a stagione. Anche il Bayern è in trattative con gli agenti di Mazraoui ma i catalani sono fiduciosi di chiudere. Il giocatore era stato accostato anche al Milan.