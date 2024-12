Calciomercato Milan, Mastantuono sempre nel mirino! Il top club si ritira, Moncada prende nota

Calciomercato Milan, nel mirino dei rossoneri resta Franco Mastantuono: il Real Madrid si ritira dalla corsa al classe 2007

Come riferito da TMW, che riprende Marca, il calciomercato Milan ha una rivale in meno nella corsa a Mastantuono:

PAROLE – «Franco Mastantuono è un giovane calciatore argentino, nato il 14 agosto 2007 ad Azul. Attualmente milita come centrocampista offensivo nel River Plate e fa parte della nazionale Under 20 argentina. Come emerso recentemente dall’Argentina, il suo contratto con il River Plate è stato recentemente rinnovato fino al 2026, con una clausola di rescissione che può raggiungere i 50 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono diversi importanti club europei, tra cui anche il Milan. Ma non il Real Madrid. Stando a quanto riferito da Marca, infatti, la Casa Blanca ha abbandonato la pista».