Calciomercato Milan, dall’Argentina: Maldini vuole Alvarez a gennaio

Calciomercato Milan, secondo i media argentini il Milan starebbe lavorando per portare Julian Alvarez a Milanello già a gennaio

Il Milan comincia a muoversi per rafforzare il gruppo allenato da Stefano Pioli già nel prossimo mercato di gennaio. Come riporta Diario Olé, Maldini e Massara starebbero stringendo i tempi per anticipare la concorrenza e portare Julian Alvarez a Milanello nella prossima sessione invernale.

Il direttore tecnico rossonero sarebbero letteralmente innamorato di questo calciatore che avrebbe ricevuto l’approvazione di tutto il board rossonero.