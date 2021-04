Calciomercato Milan, Maldini stregato da un talento francese: i dettagli

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno individuato in Ikoné del Lille l’obiettivo numero uno per la corsia di destra: ostacolo valutazione

Maldini ha in mente un nome chiaro per rinforzare la corsia di destra del Milan nel prossimo calciomercato estivo: si tratta di Ikoné, esterno francese di 22 anni in forza al Lille. Proprio la valutazione che ne fanno i francesi, circa 40 milioni di euro, rende la trattativa molto complicata. Tuttavia i buoni rapporti tra le due società potrebbero spingere il Lille a concedere lo sconto.

SFUMATO THAUVIN – Ikoné è balzato in testa anche grazie al rinnovo imminente di Thauvin con il Marsiglia: il calciatore era stato approcciato dalla dirigenza rossonera negli scorsi mesi senza però riuscire a giungere ad un accordo.