Calciomercato Milan, Maldini e Massara puntano due parametri zero

Calciomercato Milan: Maldini e Massara puntano con decisione per due parametri zero in vista dell’estate. Ultime e dettagli

Maldini e Massara continuano a lavorare già in vista della prossima sessione di calciomercato, quella estiva. La dirigenza rossonera già nei mesi scorsi ha sondato il terreno per due giocatori in scadenza di contratto con i propri attuali club: Florian Thauvin (Marsiglia) e Otavio del Porto.

ULTIME – Per Thauvin il Milan ha già acquisito una sorta di pole, acclarata dalle parole di Villas-Boas poi dimessosi, mentre per il brasiliano attualmente al Porto la concorrenza (anche italiana) non manca.