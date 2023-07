Calciomercato Milan: l’ex obiettivo rossonero dice no all’Arabia! Vuole solo la Juventus, ecco tutti i dettagli sul suo futuro

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Al-Hilal è tornato nuovamente alla carica per Romelu Lukaku, formulando una terza offerta per convincere l’ex obiettivo del calciomercato Milan a trasferirsi in Saudi Pro League.

Il club saudita, però, ha ricevuto l’ennesimo rifiuto da parte dell’attaccante. Lukaku vuole solo la Juve, nessun ritorno di fiamma con l’Inter. Tocca alla dirigenza bianconera individuare la via alternativa per portarlo immediatamente a Torino.