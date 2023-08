Calciomercato Milan, giornata decisiva per Lukaku. Cosa succede

Calciomercato Milan, giornata decisiva per il futuro di Romelu Lukaku: incontro tra Roma e Chelsea per l’attaccante belga

Come riferito da Matteo Moretto, la giornata di oggi sarà decisive per Romelu Lukaku, accostato anche al calciomercato Milan.

A Londra andrà infatti in scena un incontro tra la dirigenza del Chelsea e quella della Roma per cercare di trovare la quadra. L’accordo ancora non c’è perchè la Roma offre una cifra troppo bassa per il prestito ma l’attaccante spinge per essere liberato.