Calciomercato Milan, sguardo fisso su Lucca: idea chiara dell’Udinese, come stanno le cose. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan è entrato in una fase di studio in vista della prossima stagione. In questa settimana la squadra è rimasta a riposo per gli impegni dedicati alle nazionali dove, per gli azzurri, ha giocato Lucca.

L’attaccante dell’Udinese è un potenziale obiettivo del Milan. Su di lui, però, ci sono tante big e l’Udinese, è pronta a richiedere una grande cifra per venderlo.