Calciomercato Milan: le prime immagini di Diogo Dalot in rossonero

Il terzino portoghese ha posato per i suoi primi scatti da calciatore del Milan dopo la firma che lo legherà per una stagione ai rossoneri

#ReadytoUnleash è questo l’hashtag ricorrente nella campagna acquisti del Milan; un motto dal quale non poteva esimersi anche l’ultimo arrivato, ovvero Diogo Dalot.

Il terzino portoghese ha posato per le sue primi immagini in rossonero, come riporta l’account ufficiale Twitter del club di via Aldo Rossi:

Qui invece troviamo anche la clip video: