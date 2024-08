Calciomercato Milan: la Lazio mette nel MIRINO un ex obiettivo dei rossoneri, I DETTAGLI

La Lazio continua a muoversi per un rinforzo in attacco. In tal senso nel mirino un ex obiettivo del calciomercato Milan

Attaccante cercasi. La Lazio continua a muoversi per un rinforzo in attacco. In tal senso nel mirino un ex obiettivo del calciomercato Milan: secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio si tratterebbe di Dia.

L’attaccante dopo l’anno difficile alla Salernitana con le tensioni con la società è pronto a rimettersi in gioco e secondo l’esperto di mercato i biancocelesti sarebbero pronti a chiudere il colpo con l’accelerata decisiva.