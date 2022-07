Calciomercato Milan: Lazetic e Maldini piacciono allo Spezia. I due attaccanti nel mirino dei liguri

Lo Spezia non sarebbe interessato solo a Mattia Caldara.

Secondo Tuttosport nell’incontro tenutosi due giorni fa col Milan, i liguri avrebbero espresso interesse anche per Daniel Maldini (che piace a Pecini) e per Marko Lazetic. Entrambi gli attaccanti potrebbero partire in prestito.