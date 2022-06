La Sampdoria sogna Castillejo: ecco i dettagli

Come riporta Il Secolo XIX, la Sampdoria ha messo nel mirino Samu Castillejo.

Tornato al Milan, Castillejo potrebbe presto approdare in Spagna ritrovando il suo ex allenatore Rino Gattuso. Il tecnico calabrese, vorrebbe puntare sull’attaccante, che non è parte del progetto futuro del Milan, come riporta Il Corriere dello Sport.