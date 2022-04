Calciomercato Milan: deciso il futuro di Bakayoko

Tiémoué Bakayoko ed il Milan sempre più lontani. Nonostante il prestito scada nel 2023 le strade sembrano destinati a separarsi

Tiémoué Bakayoko ed il Milan sempre più lontani. Nonostante il prestito scada nel 2023 le strade sembrano destinati a separarsi

Secondo quanto riportato da fichajes.com il club rossonero non sembra intenzionato a tenere il centrocampista francese avendo individuato in Pobega, di ritorno dal Torino, il tassello giusto per puntellare la mediana.