Calciomercato Milan: dipende tutto da…Kane. Cosa sta succedendo, con l’incastro che riguarda anche l’obiettivo rossonero

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Harry Kane ha voluto dare un ultimatum al Bayern Monaco, che lo ha seguito per tutta l’estate. Domenica alle 15.00 il Tottenham inizia la Premier League contro il Brentford: se entro quella data i tedeschi non avranno fatto l’offerta giusta per convincere gli inglesi, Kane rimarrà agli Spurs.

Il futuro dell’inglese si incastra anche quello di Mehdi Taremi, obiettivo del calciomercato Milan ma anche del Tottenham per sostituire l’eventuale partenza di Kane. Se Harry resta in Inghilterra, ecco che rimarrebbe aperto anche il futuro dell’iraniano del Porto.