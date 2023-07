Calciomercato Milan, Sarri potrebbe soffiare l’obiettivo a lungo inseguito dai rossoneri! Tutti gli ultimi aggiornamenti

Sembrava davvero tutto fatto per l’arrivo al Milan di Daichi Kamada. Il giapponese di fatto era stato bloccato ma, con l’addio di Maldini, l’affare è poco a poco sfumato.

Ma il futuro dell’ex Eintracht Francoforte potrebbe essere comunque in Italia. Come riportato da Sky Sport, infatti, sulle sue tracce c’è la Lazio di Sarri, pronta a fare sul serio per il giocatore.