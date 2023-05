Calciomercato Milan: colpo dalla Germania? Rossoneri in pole position per il possibile sostituto di Bennacer

L’infortunio di Bennacer, che rivedrà il campo solamente tra novembre/dicembre, obbliga il calciomercato Milan a cercare un nuovo centrocampista in vista dell’estate. E il nome è già stato individuato.

Secondo Tuttosport, i rossoneri sono in pole position per Daichi Kamada, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Possibile colpo a parametro zero per il Diavolo, avanti nella corsa al giocatore rispetto al Napoli.