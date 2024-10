Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione! Ibrahimovic ripensa al colpo a parametro zero, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic è tornato a pensare a Jonathan David come possibile colpo a parametro zero

Importante indiscrezione rilanciata dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan della prossima estate per quanto riguarda il reparto d’attacco.

Milan, ritorno di fiamma per David. Dubbio Abraham, il Diavolo si muove e ripensa al canadese che si libera a parametro zero nel 2025. Tammy è in prestito e non convince del tutto, l’attaccante del Lille lascerà la Ligue 1 a fine anno, lo vuole mezza Europa. I rossoneri possono tentare l’assalto. Da capire il tema commissioni che saranno comunque meno oneroso di quelle per Zirkzee col vantaggio di non dover pagare il cartellino.