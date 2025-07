Chukwueze, sorpresa del nuovo Milan: ecco come Allegri può valorizzarlo

Chukwueze potrebbe essere valorizzato da mister Massimiliano Allegri. Sarà lui una sorpresa del nuovo Milan?

Con l’inizio del raduno a Milanello, gli occhi sono puntati non solo sui volti nuovi, ma anche sui giocatori già in rosa che potrebbero trovare nuova linfa sotto la gestione di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, infatti, sta attentamente valutando tutti gli elementi a sua disposizione, e tra questi, un nome potrebbe emergere a sorpresa: Samuel Chukwueze. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno nigeriano, finora non sempre protagonista con la maglia rossonera, potrebbe essere rivalutato dal nuovo allenatore.

Samuel Chukwueze, un attaccante esterno rapido, dotato di un dribbling incisivo e capace di creare superiorità numerica, potrebbe sposarsi alla perfezione con le idee tattiche di Allegri. Il tecnico è noto per prediligere un gioco solido e, soprattutto, per la sua abilità nel valorizzare le ripartenze veloci. Le caratteristiche del nigeriano, con la sua progressione palla al piede e la capacità di attaccare gli spazi, sembrano cucite su misura per questo tipo di approccio.

Finora, il percorso di Chukwueze al Milan non è stato sempre lineare, ma l’arrivo di Allegri potrebbe rappresentare una svolta. L’allenatore di Livorno, con la sua esperienza e la sua pragmaticità, è abituato a lavorare sui singoli per esaltarne le qualità e a trovare la posizione ideale per ogni giocatore nel suo scacchiere tattico. Per Chukwueze, questo potrebbe significare maggiore fiducia e un ruolo più centrale nel sistema di gioco del Diavolo.

Se le intuizioni di Allegri dovessero concretizzarsi, Chukwueze potrebbe rivelarsi una delle vere sorprese del nuovo Milan. La sua capacità di incidere in contropiede, unita a una fase difensiva che il tecnico saprebbe sicuramente affinare, lo renderebbe un’arma preziosa per i rossoneri. Un giocatore in grado di spaccare le partite con le sue accelerazioni e di ribaltare l’azione in pochi secondi è esattamente ciò che Allegri cerca per il suo calcio.

I primi giorni di allenamento a Milanello saranno cruciali per capire se questa intuizione troverà riscontro sul campo. Se Chukwueze riuscirà a dimostrare al tecnico di poter essere un elemento fondamentale, il Milan potrebbe aver trovato un rinforzo inatteso, ma estremamente efficace, già all’interno della propria rosa. La palla, ora, passa al nigeriano e alla sua voglia di conquistare Allegri e un posto da protagonista nel Diavolo.