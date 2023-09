Calciomercato Milan: l’ipotesi per Romero in vista di gennaio

Calciomercato Milan: Fino a questo momento Romero è l’unico dei nuovi acquisti insieme a Pellegrino a non aver trovato spazio. C’è questa ipotesi

Ipotesi prestito. Fino a questo momento Romero è l’unico dei nuovi acquisti insieme a Pellegrino a non aver trovato spazio. C’è questa ipotesi di calciomercato:

secondo quanto riportato da Calciomercato.com l’argentino gode della fiducia di Stefano Pioli e della dirigenza ma non ha ancora esordito in campionato perché chiuso da Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. Non è da escludere che l’argentino possa lasciare il Milan andare a giocare in prestito altrove a gennaio.