Calciomercato Milan, ipotesi prestito per Ballo Touré: gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, Ballo Touré potrebbe partire in prestito a gennaio per giocare con continuità: tutti gli aggiornamenti

La dirigenza del Milan comincia a muoversi anche per quanto riguarda le uscite in vista della sessione invernale di calciomercato. Come riportato da SportMediaset, Ballo Touré, terzino francese prelevato in estate dal Monaco per quattro milioni di euro, potrebbe partire in prestito a gennaio per giocare con continuità.

In questo caso, Maldini e Massara tornerebbero sul mercato per acquistare un’alternativa a Theo Hernandez.