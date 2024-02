Calciomercato invernale Milan 2024, Furlani beffato: questi 6 giocatori potevano vestire rossonero. Tutti i nomi

Il mercato Milan sarebbe dovuto essere uno dei più attivi nella sessione invernale: la dirigenza rossonero si è invece limitata nel far rientrare Gabbia dal prestito e nell’acquisto di Terracciano dal Verona. Nonostante questo, sono stati moltissimi i giocatori seguiti da Furlani e Moncada che però hanno deciso altre destinazioni.

Tra questi sicuramente Baldanzi: il centrocampista dell’Empoli corteggiato da inizio stagione ha deciso nelle ultime ore di calciomercato la Roma. Ben 3 difensori, che erano gli obiettivi più importanti per il Milan vista l’emergenza infortuni, erano stati seguiti attentamente. Stiamo parlando di Soyuncu, Kehrer e Dragusin che hanno scelto, rispettivamente, Fenerbahçe, Monaco e Tottenham. Chi non ha concluso l’accordo a un passo dalla firma è stato Popovic che si trovava già a Milano quando la trattativa è saltata completamente: è diventato un nuovo giocatore del Napoli, in prestito al Monza.