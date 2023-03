Calciomercato Milan, in estate sarà caccia ad un nuovo vice Theo Hernandez: con Ballo-Touré in partenza occhi su Valeri

Uno degli obiettivi del calciomercato Milan in vista della prossima estate sarà quello di trovare un nuovo vice Theo Hernandez.

Con Ballo-Touré in partenza, come riferito da Sport Mediaset, Maldini ha messo gli occhi su Emanuele Valeri della Cremonese, in scadenza a giugno del 2024.