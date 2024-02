Calciomercato Milan, il PSG su Leao per il post Mbappé? Spunta l’indiscrezione che fa felice Furlani, cosa succede

Calciomercato Milan, Leao piace sempre al PSG ma non è il preferito per la sostituzione di Mbappé, destinato al Real Madrid

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Rafael Leao rischia di diventare un tema caldo del prossimo calciomercato Milan, quello estivo.

Il PSG, che perderà Mbappé a parametro zero con destinazione Real Madrid, considera il portoghese uno dei profili più importanti per la sostituzione del francese insieme a Lautaro Martinez e Osimhen. I rossoneri partono dalla valutazione della clausola rescissoria, 175 milioni di euro, ma sarebbero disposti ad ascoltare offerte anche intorno ai 120 milioni di euro. Tuttavia i francesi nel ruolo sono pronti a puntare su Zaire e su Xavi Simons. Per questo ad oggi i contatti con la società di Cardinale sono pari a zero.