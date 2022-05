Calciomercato Milan, interesse per Jesse Lingard: è in scadenza

Calciomercato Milan, i rossoneri seguono molto da vicino Jesse Lingard, esterno del Manchester United: gli aggiornamenti

Comincia ad essere calda la pista Jesse Lingard per il Milan. Secondo quanto riportato da The Telegraph, il giocatore si prepara a lasciare il Manchester United a giugno essendo in scadenza di contratto.

Su di lui, oltre ai rossoneri, anche Juventus e Newcastle. Il quotidiano inglese riporta che i contatti con i club sarebbero già in stato avanzato.