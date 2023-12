Kiwior Milan: trattativa avviata con l’Arsenal. Le cifre e i dettagli sul possibile colpo per la difesa rossonera

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan sta portato avanti la trattativa con l’Arsenal per Jakub Kiwior.

Il difensore polacco piace per la sua duttilità, ma al momento il club inglese non apre per il prestito e rimanda ogni discorso a giugno. Inoltre, la valutazione del calciatore è di circa 25 milioni di euro.