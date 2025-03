Calciomercato Milan, indiscrezione da non credere! Colpo in Serie A, rossoneri stregati da quel profilo

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione: i rossoneri sono fortemente interessati a Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è pronto a sferrare alcuni importanti colpi in Serie A a partire dalla prossima estate quando l’obiettivo sarà quello di aumentare il gruppo di italiani in rosa.

In questo senso va segnalato il forte interesse del Milan per Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina che lo scorso gennaio è stato molto vicino al Napoli. Al momento il ragazzo non rappresenta una priorità ma se ci saranno le condizioni giuste il Milan ci proverà fino in fondo.