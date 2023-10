Calciomercato Milan: interesse per un attaccante dell’Aston Villa

Il Milan pensa al futuro in ottica calciomercato. In tal senso il club rossonero sarebbe interessato ad un attaccante dell’Aston Villa

Colpo in attacco? Il Milan pensa al futuro in ottica calciomercato. In tal senso il club rossonero sarebbe interessato all’attaccante dell’Aston Villa, Ollie Watkins. A dichiararlo è l’ intermediario e talent scout Michele Fratini, intervenuto ai microfoni della Rai:

«Il suo contratto con il club di Birmingham scade nel 2028. I rossoneri sono tra i club interessati»