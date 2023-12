Calciomercato Milan, l’Inter pensa ad un ex obiettivo dei rossoneri per l’attacco: le ultime

Calciomercato Milan, l’Inter pensa ad un ex obiettivo dei rossoneri per l’attacco: non solo Taremi, situazione da monitorare per lui

Anche l’Inter pensa a rinforzarsi nella sessione di mercato di gennaio e punta ad un vecchio pallino del calciomercato Milan di questa estate. Situazione da monitorare per l’attacco dei nerazzurri, non pienamente convinti dalle prestazioni di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic.

Ecco perché il nome di Mehdi Taremi è rimasto in orbita nerazzurra ma non è il solo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, una delle alternative potrebbe essere rappresentata da Armando Broja, attaccante albanese del Chelsea che sembrerebbe insoddisfatto per lo scarso minutaggio avuto finora in stagione.