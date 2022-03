Calciomercato Milan, insidia dalla Premier per Bremer: le ultime

Calciomercato Milan, il Manchester United si inserisce nella corsa a Bremer: un ostacolo in più per i rossoneri

Insidia dalla Premier League per quanto riguarda il prossimo calciomercato del Milan. Come riferito da Sport Witness infatti, il Manchester United si sarebbe iscritto alla corsa per Bremer, centrale del Torino che tanto piace al Diavolo.

Sul brasiliano la concorrenza è comunque molto forte: Inter, Juve e Tottenham, oltre appunto al Milan, restano sul calciatore.