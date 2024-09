Calciomercato Milan, tra innesti di qualità e INCOGNITE: su Konè alla Roma QUESTO è il PENSIERO

Il calciomercato del Milan di questa sessione ha portato diversi nuovi elementi a Milanello, tra sorprese e incognite

Niccolò Ceccarini di TuttoMercatoWeb sottolinea le numerose trasformazioni in atto al calciomercato Milan, a cominciare dalla scelta coraggiosa di Fonseca come nuovo allenatore. Ora spetta al tecnico portoghese dimostrare il suo valore e ripagare la fiducia riposta in lui.

Secondo il giornalista, il mercato ha portato innesti di qualità in ogni reparto: Pavlovic in difesa, Emerson Royal sulla fascia destra, Morata in attacco e l’importante acquisto di Fofana, inseguito a lungo e potenzialmente fondamentale per gli schemi di Fonseca. Abraham rappresenta un’incognita, ma ha l’opportunità di rilanciarsi e dimostrare il suo valore.

Resta forse il rammarico per non aver ingaggiato un giocatore come Koné, dove la Roma si è mossa abilmente anticipando la concorrenza.