Calciomercato Milan: in Portogallo non piace soltanto Florentino

L’operazione di scouting in terra lusitana ha portato gli occhi della dirigenza del Milan a guardare anche in casa dello Sporting Braga

Se Florentino Luis resta un obiettivo che piace molto a Ralf Rangnick, lo scouting degli osservatori del Milan in Portogallo non sembra essersi fermato al talentino del Benfica.

Come riportato da TMW, il Milan starebbe guardando anche in casa dello Sporting Braga, in particolare sul centrale difensivo David Carmo. Classe 1999, 1,96 di statura, ha disputato fin qui 8 partite nel campionato portoghese in questa stagione. Transfermarkt valuta il calciatore circa 900mila € mentre non è dato sapersi quale sia la richiesta del club proprietario del cartellino.