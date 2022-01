Calciomercato Milan, in chiusura l’affare con l’Empoli

Sarebbe ormai in dirittura d’arrivo la trattativa tra Milan ed Empoli per trasferire Conti in Toscana

Non solo entrate. Il Milan approccia la sessione di mercato di gennaio con la necessità di chiudere alcune trattative in uscita. Tra queste, la cessione di Daniele Conti all’Empoli che sarebbe, ormai, in dirittura d’arrivo. A riportarlo è il giornalista Marco Conterio, che su Twitter scrive:

«Empoli in chiusura per Andrea Conti del Milan per la difesa, in uscita Riccardo Fiamozzi. Dopo il ko di Nicolas Haas a centrocampo, il club cerca una mezzala. Tra le idee anche Marco Benassi della Fiorentina.»