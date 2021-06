Calciomercato Milan, il sostituto di Calhanoglu può arrivare da Londra

Calciomercato Milan, una delle idee del Milan per la sostituzione di Hakan Calhanoglu porta a Mateo Kovacic del Chelsea

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno sondando molti profili prima di scegliere il calciatore che dovrà sostituire il partente Hakan Calhanoglu, destinato all’Inter. E una delle idee porta a Londra, sponda Chelsea, squadra con la quale il Milan è in ottimi rapporti e con la quale ha appena chiuso l’affare Tomori.

IDEA KOVACIC – La suggestione che stuzzica Maldini e Massara, secondo la Gazzetta dello Sport, è Mateo Kovacic. Il trequartista croato ex Inter ha il contratto in scadenza nel 2024 ma nel Chelsea ha pochissimo spazio e quindi i Blues potrebbero lasciarlo partire anche in prestito. Pista da monitorare nelle prossime settimane.