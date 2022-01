Calciomercato Milan: il punto sulla ricerca del difensore centrale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: la dirigenza di Via Aldo Rossi è sempre alla ricerca del fatidico difensore centrale, ecco le ultime

La dirigenza di Via Aldo Rossi è sempre alla ricerca del fatidico difensore centrale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono diversi i nomi trattati dal Milan in questa sessione di calciomercato invernale.

Bailly in pole: trattativa avviata per il prestito con diritto di riscatto. Diallo del PSG l’alternativa ma solo a titolo definitivo. Dal Portogallo spunta l’idea Mbemba, 27enns in scadenza di contratto con il Porto.