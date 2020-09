Calciomercato Milan: il punto sui giocatori in uscita

Calciomercato Milan, facciamo il punto sulle operazioni in uscita del club rossonero. Ecco i nomi

Il Milan si sta muovendo bene sul mercato e, dopo l’arrivo di Kalulu per la difesa, sta chiudendo per Sandro Tonali e Brahim Diaz. Con questi due ultimi innesti inizierà a delinearsi la fisionomia del Milan della prossima stagione. Intanto però, bisognerà anche chiudere alcune operazioni in uscita per sfoltire la rosa e trovare i fondi per i prossimi acquisti. I rossoneri hanno ricevuto un’offerta di 8 milioni di euro per Davide Calabria che potrebbe trovare poco spazio sulla destra (presenti in rosa già Conti, Kalulu e Saelemaekers).

Rade Krunic è conteso da Torino e Friburgo, ma al momento non è arrivata ancora un’offerta ufficiale. Poi c’è da sistemare il reparto difensivo, con Musacchio e Duarte che potrebbe lasciare Milanello. In dubbio anche la presenza di Lucas Paquetà: i rossoneri potrebbero anche trattenerlo, a meno che non sia la Fiorentina a volerlo inserire nella trattativa per Federico Chiesa.