Calciomercato Milan: idee Szoboszlai, Atal, David e Koopmeiners

Calciomercato Milan: il club di Via Aldo Rossi, per la prossima stagione starebbe seguendo diversi profili interessanti, ecco chi

Con Stefano Pioli sempre più in bilico, Rangnick sarebbe sempre più certo di guidare il Milan nella prossima stagione. Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il nuovo Diavolo sarà formato da giovani molto interessanti. Difficile vedere colpi da 50 o 60 milioni come Werner dal Lipsia.

Tra i tanti profili vi sono Haidara (jolly del Lipsia) Ampadu (in prestito dal Chelsea), Mukiele centrale difensivo classe ’97. Da notare Szoboszlai e Onguene centrocampista e difensore in forza al Salisburgo. Il norvegese Ajer (Celtic) e il tedesco Koch (Friburgo), mentre l’algerino Atal del Nizza è fra i nomi in cima alla lista per rinforzare la fascia destra.

Si continuerebbe a seguire la pista che porta a Zaracho del Racing Avellaneda, Verschaeren dell’Anderlecht e Koopmeiners, 22enne capitano dell’Az Alkmaar. Da segnalare anche gli ottimi talenti Arp del Bayern Monaco, David del Gent, Isak del Real Sociedad e Osimhen del Lilla. Il valore in media di tutti questi giocatori non supera i 20-25 milioni di euro.