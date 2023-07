Calciomercato Milan, Mehdi Taremi resta in pole per il ruolo di centravanti: il Porto costretto a rivedere al ribasso il prezzo

Come riportato dal Corriere dello Sport, Mehdi Taremi è il nome in pole per l’attacco del Milan nella prossima stagione.

Il Porto, vista la scadenza fissata al 2024, sarà con ogni probabilità costretto a rivedere al ribasso l’iniziale proposta di 25 milioni, già calata attualmente a 20.