Calciomercato Milan, idea Nelson per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione: c’è l’offerta per l’esterno

Il Milan va a caccia di rinforzi per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. È da tenere in grande considerazione il profilo di Reiss Nelson, esterno in scadenza di contratto con l’Arsenal.

I rossoneri starebbero lavorando per provare a strapparlo ai Gunners, con cui Nelson in realtà avrebbe un accordo verbale per il rinnovo: pronta un’offerta da 2,8 milioni di euro a stagione contro i 3,5 annui messi sul tavolo dall’Arsenal. Si attende ora la risposta del giocatore. A riportarlo è il Corriere dello Sport.